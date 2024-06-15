Группа «Город 312» посвятила хит «Останусь» экс-солистке Ае на концерте в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Популярный коллектив дал первый клубный сольник в столице с новой вокалисткой Дианой Макаровой.

Группа «Город 312» посвятила экс-солистке Ае (Светлана Назаренко) один из своих самых популярных хитов «Останусь» на концерте в Москве. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как песню исполняет новая солистка коллектива Диана Макарова. Это первый клубный сольный концерт группы в Москве с ее участием. При этом участники коллектива верят, что Ая обязательно вернется на сцену после лечения.

Более года прошло с того момента, когда бессменная на протяжении многих лет солистка «Города 312» перестала появляться на публике. Как оказалось, в период пандемии коронавируса Ая трижды перенесла болезнь, причем очень тяжело, с поражением легких. Это негативно сказалось на ее вокальных данных и здоровье, в целом.

Сначала группа взяла паузу в творческой деятельности на полгода, однако этого оказалось мало для восстановления певицы. В итоге место фронтмена на сцене после долгих поисков заняла новая солистка — юная Диана Макарова, приехавшая покорять столицу из Крыма.

Тем временем за здоровье Аи бьются лучшие врачи, а поклонники и коллектив молятся за нее, чтобы восстановление прошло успешно, и она вернулась на сцену.

Более подробно о том, что сейчас происходит с Аей, как в коллективе появилась новая солистка Диана Макарова, а также о будущем коллектива «Город 312» смотрите в нашем спецпроекте 5-tv.ru на Дзен.