Два человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Шебекино

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Под завалами найдены тела мужчины и женщины.

МЧС России сообщило, что при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино погибли два человека. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины», — говорится в публикации.

Также известно, что количество пострадавших выросло до семи человек. Изначально сообщалось о трех раненных.

Подъезд жилого многоквартирного дома обрушился в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом писал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.