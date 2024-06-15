«Я бы на все пошла»: Федосеева-Шукшина не может примирить своих дочерей

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Почему одна из наследниц заблокировала номер матери?

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что все ее попытки помирить дочерей Марию и Ольгу оказались неудачными. Об этом актриса рассказала в интервью Борису Корчевникову.

По словам звезды, на протяжении долгих лет Мария и Ольга прекрасно относились друг другу, но несколько лет назад крупно поссорились. Что именно произошло между двумя наследницами — актриса не рассказала.

«Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это все сложно. Я прожила трудную, но прекрасную жизнь. Никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла», — призналась Федосеева-Шукшина.

Ранее Ольга Шукшина отмечала, что Мария специально заблокировала номера родственников, чтобы не ухаживать за больной матерью. В результате вся забота о пережившей инсульт родительницы легла полностью на нее.

Мария и Ольга — дочери советского актера и режиссера Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. В семье также есть третья наследница — Екатерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Мария Шукшина хочет забрать себе все наследство.