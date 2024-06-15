«Лечение продолжается»: Миддлтон впервые после объявления о раке обратилась к поклонникам

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Она честно рассказала о своем состоянии и лечении.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прервала молчание и впервые после объявления о страшном диагнозе вышла на связь с подписчиками в своем личном блоге.

Жена принца Уильяма рассказала, что идет на поправку и надеется встретиться со всеми на ближайшем королевском мероприятии — параде Trooping the Color в честь дня рождения монарха Карла III. Также она собирается посетить и другие важные события этим летом. При этом, если Миддлтон поймет, что ее состояние ухудшается, то она не будет появляться на публике.

Принцесса, несмотря на рак, продолжает работать, но делает это из дома.

«У меня хороший прогресс в лечении, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена в лечении. Мое лечение продолжается и будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев. В дни, когда я чувствую себя хорошо, я уделяю время школьной жизни детей, а также тому, что заряжает энергией и позитивом», — сказала жена принца.

Она отметила, что учится быть терпеливой и старается прислушиваться к своему телу, чтобы потратить время на выздоровление.

Также Миддлтон поблагодарила людей за поддержку, которую получала за последние несколько месяцев. Она сказала, что это помогло пережить трудные времена ей и Уильяму.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии заявили о проблемах с лечением Кейт Миддлтон.