«Голая или в трусах?» — в сети бурно обсуждают откровенную съемку Нюши после развода
Пользователи сети обсуждают откровенные фото певицы Нюши после развода
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
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Мама двоих детей решила пуститься во все тяжкие?
Певица Нюша (Анна Шурочкина) взбудоражила пользователей сети публикацией откровенной фотосессии на пляже.
На снимках знаменитость позирует в прозрачном платье-сетке, которое и заинтриговало аудиторию. Комментаторы задались вопросом, а надето ли на певице что-то под ним.
«Она голая или в трусах?»;
«Да бежевый купальник на ней, видно же», — обсуждают пользователи.
Певица Нюша.
Некоторые связали публикацию откровенных снимков с недавним разводом Нюши и сравнили ее с блогером Валей Карнавал.
«Как развелась, так сразу на себя стала не похожа. Оголяться снова начала»;
«Синдром Вали Карнавал, надо все показывать»;
«Развод меняет людей», — пишут комментаторы.
Третьи же просто восхищаются точеной фигурой певицы, которая, между прочим, родила двоих детей, и призывают ее не переживать из-за развода с мужем.
«Вы для меня всегда пример и мотиватор»;
«Шикарная женщина, все отболит и будет хорошо», — утешают Нюшу поклонники.
Певица Нюша.
Известно, что певица сейчас находится в бракоразводном процессе с предпринимателем Игорем Сивовым после семи лет совместной жизни и рождения двоих детей. О разрыве отношений стало известно в прошлом месяце — 24 мая Нюша подала в суд исковое заявление о расторжении брака.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Самбурская, Решетова и Нюша добились шикарной фигуры.
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