Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Мама двоих детей решила пуститься во все тяжкие?

Певица Нюша (Анна Шурочкина) взбудоражила пользователей сети публикацией откровенной фотосессии на пляже.

На снимках знаменитость позирует в прозрачном платье-сетке, которое и заинтриговало аудиторию. Комментаторы задались вопросом, а надето ли на певице что-то под ним.

«Она голая или в трусах?»;

«Да бежевый купальник на ней, видно же», — обсуждают пользователи.

Певица Нюша. Фото: Instagram* / nyusha_nyusha

Некоторые связали публикацию откровенных снимков с недавним разводом Нюши и сравнили ее с блогером Валей Карнавал.

«Как развелась, так сразу на себя стала не похожа. Оголяться снова начала»;

«Синдром Вали Карнавал, надо все показывать»;

«Развод меняет людей», — пишут комментаторы.

Третьи же просто восхищаются точеной фигурой певицы, которая, между прочим, родила двоих детей, и призывают ее не переживать из-за развода с мужем.

«Вы для меня всегда пример и мотиватор»;

«Шикарная женщина, все отболит и будет хорошо», — утешают Нюшу поклонники.

Певица Нюша. Фото: Instagram* / nyusha_nyusha

Известно, что певица сейчас находится в бракоразводном процессе с предпринимателем Игорем Сивовым после семи лет совместной жизни и рождения двоих детей. О разрыве отношений стало известно в прошлом месяце — 24 мая Нюша подала в суд исковое заявление о расторжении брака.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Самбурская, Решетова и Нюша добились шикарной фигуры.

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