«Он не любит»: Савичева честно ответила на слухи о разводе

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Почему певица появилась на премии в одиночестве?

Певица Юлия Савичева после многочисленных слухов о проблемах в отношениях с мужем Александром Аршиновым заявила, что данная информация не соответствует действительности. Об этом знаменитость рассказала изданию «Страсти» на музыкальной премии.

Артистка также отметила, что приехала на мероприятие одна только из-за того, что ее супруг не публичный человек.

«Он не любит такие мероприятия. Мой муж — серый кардинал. У нас все хорошо», — сказала Савичева.

По словам звезды, она «ни в коем случае» не планирует разводиться с мужем.

Юлия Савичева и Александр Аршинов поженились в 2014 году. Спустя три года у пары родилась дочь Анна — она живет с родителями отца в Португалии.

Ранее пара все же сталкивалась с проблемами в отношениях. Однажды Савичева собрала вещи и переехала в съемную квартиру на целых полгода. Признавалась, что понимала — совершила глупость, но заставить себя сделать первый шаг и вернуться не могла.

Причиной стало эмоциональное выгорание. Спас брак Аршинов, приехавший однажды в квартиру к жене. Он потребовал ее немедленно собрать вещи и вернуться домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Савичева начинала свою карьеру.