МИД Турции заявил о намерении убедить Киев в Швейцарии в важности контактов с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Глава МИД Турции в Швейцарии озвучит позицию своей страны о необходимости мирных переговоров.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии для того, чтобы убедить Киев в бесполезности попыток урегулирования конфликта без участия России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Фидан, как отмечается, подчеркнет, что «саммит, на котором присутствуют все стороны, будет иметь больше шансов на достижение результатов».

Также глава МИД Турции планирует в очередной раз озвучить позицию своей страны о необходимости мирных переговоров и прекращении конфликта путем дипломатии.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как заявлялось ранее, в рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом* Украины Владимиром Зеленским. Для участия в саммите зарегистрировались 90 государств и организаций.

Китай, несмотря на личное обращение Зеленского к председателю КНР Си Цзиньпину, отказался присутствовать на встрече. Также не подтвердили свое участие Бразилия, ЮАР, Никарагуа, Мексика, Саудовская Аравия и ряд других стран. Пропустит саммит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Швейцарии накануне конференции по Украине признал невозможность какого-либо мирного диалога без участия России.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.