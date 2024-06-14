Число раненых при обрушении дома в Шебекино выросло до семи

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; Telegram / Настоящий Гладков / ntvnews; 5-tv.ru

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Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по мирному населению.

Число раненых в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло семи человек. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте», — отмечается в публикации.

Отмечается, что на место происшествия прибыли начальник УМВД Василий Умнов, начальник ГУ МЧС Сергей Потапов, заместители губернатора Сергей Дядькин и Владимир Базаров, а также другие деятели.

На месте случившегося работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. По словам Гладкова, там находятся и аварийные бригады, самооборона и другие эксперты, которые займутся оценкой ущерба. По предварительным данным, повреждено 20 квартир.

Для жителей разрушенного дома подготовили пункты временного размещения.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские журналисты получили ранения в районе Горловки ДНР.