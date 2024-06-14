Минюст РФ признал иноагентом комика Данилу Поперечного*

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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В настоящее время блогер проживает за пределами России.

Видеоблогер и комик Данила Поперечный* включен в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Иностранными агентами также были признаны: журналист Станислав Кучера*, епископ церкви «Новое Слово» Альберт Раткин*, политтехнолог Алексей Комелев* и несколько других физлиц.

Данила Поперечный в настоящее время находится за пределами РФ. Согласно публикациям в его социальных сетях, он с супругой блогером Попошей (Полина Чистякова) проживает в Штатах.

В 2022 году появились сообщения о том, что заявления Поперечного проверят на дискредитацию ВС РФ. Тогда блогер заверил сограждан, что он находится в России и «свято верит» в то, что российскую армию никоим образом не очернял.

* — внесены в реестр иноагентов в России