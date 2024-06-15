Незаконно? Футболист Сафонов покинул Россию с 60-миллионным долгом по алиментам

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Экс-супруга спортсмена и ее адвокат недоумевают.

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей жены футболиста Матвея Сафонова Анастасии сообщил, что он не в курсе того, как спортсмен сумел уехать за пределы РФ. Об этом Шилов заявил в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, Сафонов так и не выплатил долг по алиментам бывшей супруге.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Как именно Сафонов покинул страну, нам неизвестно», — сказал он.

Не так давно французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» пригласил Матвея в свою сборную в качестве второго вратаря. Ему предложили круглую сумму, но с переездом были проблемы из-за невыплаченных алиментов — он должен был получить разрешение у супруги, чтобы пересечь границу. Тем не менее, появились новости, что спортсмен успешно добрался до Франции.

Спортсмен должен дочери Майе от Анастасии Казачек 60 миллионов рублей. Пара разошлась почти сразу же после рождения малышки в 2021 году. Известно, что накануне отъезда он скинул ребенку 22 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за какие долги по кредитам не выпустят в отпуск за границу.