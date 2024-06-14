Путину доложили о реакции Киева и Запада на его мирную инициативу: «Предсказуемо»
Путин назвал предсказуемой реакцию Киева и Запада на его мирную инициативу
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
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Глава государства озвучил условие прекращения огня в зоне спецоперации.
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о реакции Киева и Запада на его мирную инициативу, и он назвал ее предсказуемой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что срока у обозначенных Путиным предложений по переговорам с Украиной нет, однако ситуация на фронте динамично меняется.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского* Михаил Подоляк заявил, что в предложении Москвы «нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира».
По словам представителя киевского режима, согласно предложению России, Украина должна отказаться от территорий и субъектности. Также Подоляк назвал предложение Путина «попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии».
Сам Зеленский в интервью каналу Sky TG24 на полях саммита «Большой семерки» назвал мирное предложение «ультиматумом», который Россия «выдвигала и раньше».
На встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Зеленский не принимает план Путина.
* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.