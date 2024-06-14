Путину доложили о реакции Киева и Запада на его мирную инициативу: «Предсказуемо»

Путин назвал предсказуемой реакцию Киева и Запада на его мирную инициативу

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства озвучил условие прекращения огня в зоне спецоперации.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о реакции Киева и Запада на его мирную инициативу, и он назвал ее предсказуемой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что срока у обозначенных Путиным предложений по переговорам с Украиной нет, однако ситуация на фронте динамично меняется.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского* Михаил Подоляк заявил, что в предложении Москвы «нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира».

По словам представителя киевского режима, согласно предложению России, Украина должна отказаться от территорий и субъектности. Также Подоляк назвал предложение Путина «попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии».

Сам Зеленский в интервью каналу Sky TG24 на полях саммита «Большой семерки» назвал мирное предложение «ультиматумом», который Россия «выдвигала и раньше».

На встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Зеленский не принимает план Путина.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.