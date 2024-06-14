Новая невеста? Григорий Лепс появился на публике с молодой спутницей

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Избранница знаменитого артиста намного младше его.

Молодую спутницу привел на музыкальную премию российский певец Григорий Лепс. Об этом пишет NEWS.ru.

Ведущий мероприятия поинтересовался у Григория Лепса, можно ли назвать девушку «невестой» артиста.

«Она пока не решила, но, скорее всего, да», — ответил певец.

Отмечается, что у Григория Лепса и его спутницы очень большая разница в возрасте.

Как отмечают журналисты, раньше Григория и его прекрасную незнакомку видели на мероприятиях, однако они старались держаться друг от друга на расстоянии.

Артист ранее развелся со своей супругой Анной Шаплыковой. Их брак продлился 20 лет. О причинах разрыва бывшие возлюбленные не распространяются, однако сам Григорий Лепс называет случившееся «своей» виной. Им удалось сохранить хорошие отношения. Известно, что они продолжают вместе воспитывать детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании Григория Лепса в том, что он коротает дни в одиночестве после расставания с другой юной спутницей. По словам артиста, его избранница была младше его аж на 40 лет.