Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта в направлении Харькова

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Президент высказался о терактах ВСУ на приграничных территориях.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении для снижения интенсивности террористических атак по Белгороду и другим населенным пунктам приграничной зоны. Об этом глава государства сообщил на встрече с участниками программы «Время героев».

«Понятно, что та глубина — 10-17 километров, не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но все-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов», — добавил российский лидер.

По словам Путина, если Вооруженные силы Украины продолжат совершать теракты на территории России, Москва задумается о дальнейших ответных действиях.

Президент также добавил, что военнослужащие, которые находятся на харьковском направлении, «достойно выполняют свои задачи».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.