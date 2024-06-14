Правительство РФ утвердило Концепцию государственной языковой политики
Фото: © РИА Новости
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Документ фиксирует различные механизмы по защиты русского языка.
Правительство России утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.
Документ подчеркивает особый статус русского языка как государственного, а также важность сохранения духовно-нравственных ценностей и языкового многообразия. Он призван зафиксировать различные механизмы по развитию и защите русского языка и языков народов РФ. Соответствующая концепция создана по поручению президента России Владимира Путина.
Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что Россия на протяжении тысячелетий сохраняла культурное и языковое многообразие народов, которые населяют ее территорию.
«Сегодня важно заботиться о том, чтобы сберечь это богатое наследие, определяющее традиции и культурный код нашей страны», — добавил он.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, разработанный документ отражает определенную миссию русского языка — «быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных нравственных ценностей».
Помимо этого, в концепции отражаются вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами, а также их детьми.
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