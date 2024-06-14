«Там очень не любят такое»: почему Лолита не делает татуировки на ягодицах и груди

Певица Лолита не хочет делать тату из-за желания получить роли в театре или кино

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица боится, что настоящие рисунки на теле станут преградой к исполнению ее желания.

Надежда на роли в театре и кино не дает певице Лолите Милявской сделать настоящую татуировку. Об этом она рассказала журналистам на музыкальной премии. Артистка также призналась, что делает временные тату, которые быстро смываются с тела, пишет NEWS.ru.

«Я клею, и мочалкой все смывается. Был на днях гормональный приход: „Может, мне набить что-нибудь такое“. Потом подумала, что платья разные, потом я не исключаю приглашения на работу в театр или кино. Там очень не любят такое», — призналась Лолита.

Певица сказала, что не выбрала бы местом для нанесения рисунка на теле ягодицы или поясницу, а также грудь. Ведь эти зоны с возрастом опускаются.

«И кто все это будет видеть?» — высказалась Милявская.

А размышляя о том, какое тату она бы хотела, певица сказала, что точно не набила бы изображение близкого человека или собаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому нельзя делать татуировки и татуаж.