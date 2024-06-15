Под Ростовом загорелся автомобиль с начальником штаба воинской части
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Автомобиль с находившимся в нем начальником штаба, первым заместителем командира местной воинской части Вадимом Собеским загорелся в Ростовской области. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видна объятая пламенем машина, которая, судя по всему, была полностью уничтожена огнем.
Информация о состоянии здоровья Собеского пока не сообщается.
В Следственном комитете заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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