До конца июня в Подмосковье пройдет почти 230 тематических ярмарок

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Кроме того, для садоводов будут работать специализированные точки.

Почти 230 тематических ярмарок проведут в Московской области до конца июня. Об этом в четверг, 13 июня, сообщается на сайте правительства региона.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных, в 44 городских округах пройдут 228 ярмарок, где жители и гости Подмосковья смогут попробовать и приобрести по доступным ценам продукцию местных фермеров и производителей из других регионов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Речь идет о молочных, мясных продуктах, рыбных деликатесах, сладостях. Также на ярмарках представят сувениры ручной работы.

Кроме того, для садоводов будут работать специализированные ярмарки: «Дом, сад, огород», «Дачные заботы», «Все для сада и огорода». Там можно будет приобрести различные инструменты, удобрения и посадочный материал, отмечает 360.ru.

Больше всего ярмарок пройдет в Щелкове, Раменском, Одинцове и Звенигороде, уточняет RT.