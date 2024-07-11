Космические вершины: Юлия Пересильд запела и собрала музыкальный коллектив

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

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Специально для российской звезды космического уровня за три месяца были созданы более 20 песен.

Актриса театра и кино Юлия Пересильд с головой ушла в музыку. Музыкальная группа «Мандрагора», создателем и солисткой которой является народная артистка РФ, презентовала новую программу с интересным названием «Планета Легкого Поведения». Оказалось, что стихи для некоторых песен нового проекта создавались музыкантом и одним из участников легендарной группы "Зодчие" Александром Белоносовым.

Неожиданное заявление Пересильд заняться музыкальной карьерой сначала удивило поклонников, однако со временем все привыкли видеть артистку в роли певицы. По словам Белоносова, Пересильд любит свое дело.

«Она это любит. Я это чувствую, что она это любит. Поэтому я хочу еще для нее писать и буду», — признался Александр Белоносов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Перед тем, как приступить к написанию, пришлось изучить фильмографию Пересильд. И только после просмотра самых известных кинолент, он в полной мере прочувствовал актрису и подготовил 21 песню всего за три месяца.

«Я писал именно учитывая, что эти песни будет исполнять драматическая актриса. И вот поэтому случилась гармония, случилось попадание, да. Потому что изначально вектор движения творческий, но именно в эту сторону», — заявил Белоносов.

Также артист рассказал, что образ актрисы в песнях многогранен. По его словам, она раскрывается в них и чувственной, и юмористичной, и роковой, и любящей, и переживающей, и отвергающей.

«Образ будет очень близок и понятен подавляющему большинству женщин этой страны», — признался Белоносов.

Работу с Юлией Пересильд артист назвал удивительной. По его мнению, актриса действительно любит то, чем занимается, поэтому ему в легкость писать для нее песни. Более того, Александр Белоносов даже уточнил, что собирается и дальше творить общее дело с Пересильд.

Сам Белоносов также работает «в поте лица». 10 июня артист выпустил альбом своего проекта Lisa FM «Родина Сердца: Дневник психолога». По его словам, он собирал песни из двух принципов: песни про отношения между людьми, в каждой из которых выявлен или обозначен тип психологической проблемы. Такую актуальную тему для общества артист поднял, использовав музыкальный язык 80-х и 90-х годов прошлого века.

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