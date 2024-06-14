Сразу «да»: женщины рассказали, что считают сексуальным в мужчинах

Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

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Социологическое исследование в России показало удивительные результаты.

Каждая десятая женщина в России считает сексуальным, когда мужчина читает книги. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на социологическое исследование.

В рамках проекта было опрошено 5002 россиян. Согласно результатам опроса, 67% женщин обращают внимание на то, читает ли их потенциальный возлюбленный книги или нет.

При этом треть женщин ответили, что не будут строить отношения с теми, кто вообще не любит читать.

В свою очередь, мужская половина населения солидарна с женщинами и также считает важным любовь их потенциальной избранницы к чтению. Чуть больше половины опрошенных мужчин разделяют это мнение.

Результаты показали, что 21% мужчин не будут встречаться с теми, кто не любит читать. Около 70% признались, что их можно впечатлить тем, какие книги выбирает их потенциальная партнерша.

Кроме того, согласно исследованию, женщины и мужчины одинаково положительно реагируют на любовь их партнеров к двум произведениям: «Война и мир» и «Преступление и наказание».

Около 20% опрошенных дам впечатлило бы, если бы их спутник интересовался книгой под названием «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». При этом каждая десятая оценила бы любителя романа «Пятьдесят оттенков серого».

Мужчины в этом плане оказались менее изощренными и высоко оценили бы любовь женщины к таким произведениям, как: «Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Песнь Льда и Огня».

Согласно ответам респондентов, почти треть опрошенных женщин любят читать книги по психологии. На втором месте — русская классика, а потом уже детективы.

Помимо этого, женская половина чаще мужчин любит читать любовные романы, эротику, а также литературу об эзотерике и об успешных предпринимателях.

Что касается мужской половины, то они чаще всего предпочитают читать книги в жанре «фантастика», научную литературу, а также зарубежную классику.

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