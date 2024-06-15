Готовится стать отцом? Девушку Аршавина заподозрили в беременности
В сети появились фото девушки Андрея Аршавина с округлившимся животом
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Пару заметили отдыхающими на пляже в Краснодарском крае.
Новую возлюбленную футболиста Андрея Аршавина заподозрили в беременности. Такие выводы сделали поклонники, когда в интернете стали распространяться фото пары, сделанные тайком случайными прохожими на пляже в Сочи. Их показал сайт StarHit.ru.
Пара уехала на курорт в начале июня и, судя по всему, хорошо проводит время вместе.
На одном из снимков можно увидеть, как девушка футболиста по имени Анна стоит в купальнике рядом с возлюбленным, а ее заметно округлившийся живот выдает ее интересное положение.
На другом снимке можно увидеть пару, отдыхающую на лежаках. В таком положении можно еще яснее увидеть располневшую фигуру девушки.
«Сколько у него жен и сколько детей?» — недоумевают интернет-пользователи.
Фанаты теперь уверены — Аршавин снова станет отцом. Если это правда, то этот ребенок будет уже пятым для футболиста.
У Аршавина уже есть трое детей от ведущей Юлии Барановской и дочь от Алисы Казьминой.
Пока непонятно, завершатся ли нынешние отношения свадьбой. Стоит отметить, что все предыдущие романы спортсмена заканчивались громким скандалом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская рассказала о пополнении в семье.