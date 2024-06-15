Готовится стать отцом? Девушку Аршавина заподозрили в беременности

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Пару заметили отдыхающими на пляже в Краснодарском крае.

Новую возлюбленную футболиста Андрея Аршавина заподозрили в беременности. Такие выводы сделали поклонники, когда в интернете стали распространяться фото пары, сделанные тайком случайными прохожими на пляже в Сочи. Их показал сайт StarHit.ru.

Пара уехала на курорт в начале июня и, судя по всему, хорошо проводит время вместе.

На одном из снимков можно увидеть, как девушка футболиста по имени Анна стоит в купальнике рядом с возлюбленным, а ее заметно округлившийся живот выдает ее интересное положение.

На другом снимке можно увидеть пару, отдыхающую на лежаках. В таком положении можно еще яснее увидеть располневшую фигуру девушки.

«Сколько у него жен и сколько детей?» — недоумевают интернет-пользователи.

Фанаты теперь уверены — Аршавин снова станет отцом. Если это правда, то этот ребенок будет уже пятым для футболиста.

У Аршавина уже есть трое детей от ведущей Юлии Барановской и дочь от Алисы Казьминой.

Пока непонятно, завершатся ли нынешние отношения свадьбой. Стоит отметить, что все предыдущие романы спортсмена заканчивались громким скандалом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская рассказала о пополнении в семье.