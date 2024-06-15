В России подорожает загранпаспорт: как менялась пошлина последние 10 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Сколько будет стоить документ с биометрией и как можно сэкономить на его оформлении?

Стоимость оформления загранпаспорта* подорожает в России с 1 июля на 20%: с 5 000 до 6 000 рублей. На это обращает внимание издание KP.RU, которое решило проследить, как изменялась цена документа последние десять лет.

Так, до 2015 года оформить загранпаспорт стоило 2 500 рублей, с 2015 по 2018 год — 3 500 рублей, с 2019 года по настоящее время — 5 000 рублей, а с 1 июля 2024 года будет — 6 000 рублей.

Выходит, что за десять лет стоимость документа увеличилась чуть больше, чем вдвое. При этом до 1 января 2023 года на его оформлении можно было сэкономить: при подаче заявления через портал «Госуслуги» действовала скидка в 30%.

К слову, сэкономить можно и сейчас, если подать заявление и оплатить госпошлину до 1 июля. В этом случае нужно будет заплатить 5 000 рублей, а сам документ можно получить позже.

Загранпаспорт для детей с 1 июля тоже подорожает — с 2 500 до 3 000 рублей. При этом документ будет действовать также десять лет.

По-прежнему можно оформить загранпаспорта и старого образца: за 2 000 рублей для взрослого и 1 000 рублей для ребенка. Однако такие документы действуют лишь пять лет, к тому же у них нет биометрии — удобной при прохождении пограничного контроля функции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в последнее время растет количество случаев изъятия загранпаспортов при выезде из России.

* — документ нового образца сроком действия десять лет.