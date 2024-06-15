Последствия непогоды: ждать ли подорожания арбузов в этом сезоне

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Эксперт оценил вероятность повышения цен на бахчевые.

На данный момент многочисленные Telegram-каналы говорят о подорожании арбузов и дыней на 15% в этом сезоне. Якобы причиной этого является засуха на юге страны. Однако все они ссылаются на безымянных экспертов и фермеров, сообщает KP.RU.

Южные регионы на самом деле пострадали из-за засухи и жары, особенно это касается Ростовской области. В мае там произошли заморозки, а сейчас введен режим ЧС из-за полного отсутствия дождей и почвенной засухи.

Однако в Астраханской области, которая у многих ассоциируется с арбузами, с погодой все в порядке. В результате становится непонятно, по какой причине все же ягоды так сильно подорожают, если в этом регионе никаких катастроф не происходило.

«Чтобы с уверенностью говорить, что арбузы и дыни подорожают из-за засухи на столько-то— надо хотя бы знать, какие площади под ними и в какой степени во всех этих регионах пострадали. Такой конкретной информации на сегодня я не видел. Пока вся аналитика — на уровне «ой, мы пострадали — и повысим цены», — отметил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По словам специалиста, недавно все утверждали, что после заморозков не стоит ждать черешни, вишни, клубники. Однако все сезонные ягоды сейчас есть в магазинах, и их стоимость стремительно уменьшается.

Анатолий Тихонов уверен, что повышение цен на бахчевые будет временным. Необходимо не торопиться и дождаться августа — разгара арбузного сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на урожай фруктов и ягод может повлиять нашествие саранчи.