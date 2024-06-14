Фото: www.globallookpress.com / Daniel Leal-Olivas

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Киевский режим в очередной раз отвергает возможность договориться.

Украина ответила на предложение президента России Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта. По словам главы офиса Владимира Зеленского* Михаила Подоляка, в заявлении Москвы нет ничего нового.

«Конечно, в этом нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира», — заявил Подоляк на своей странице в социальной сети Х.

Представитель киевского режима считает, что, согласно предложению России, Украина должна отказаться от территорий и субъектности. Агентство Reuters отметило, что, по мнению Подоляка, заявления Путина — это якобы «попытка перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии».

Сам президент Украины Владимир Зеленский* назвал мирное предложение ультиматумом. В интервью каналу Sky TG24 на полях саммита «Большой семерки» в Италии глава киевского режима заявил, что Россия якобы такие ультиматумы «выдвигала и раньше».

На встрече с руководством МИД России Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, чтобы создать для Украины внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также необходима ее денацификация и демилитаризация.

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Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, Вооруженные силы России, действительно, стояли у Киева, но речи о штурме многомиллионного города Украины не шло.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.