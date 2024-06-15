«Росатом» начал отгрузку оборудования для АЭС «Куданкулам» в Индии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В первой партии — 26 клиновых задвижек высокого и низкого давления.

Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере энергетики. «Росатом» отгружает оборудование еще двух блоков атомной электростанции «Куданкулам». Из Петрозаводска до Петербурга его довезут на автоплатформах, а дальше — баржой по воде.

На предприятии «Росатома» каждый агрегат несколько раз испытывают и дают нагрузку даже больше предполагаемой по проекту, чтобы обеспечить максимальную безопасность эксплуатации. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет все детали.

На этом предприятии «Росатома» из больших тяжелых деталей собирают полноценные изделия и, что не менее важно, проводят финальные испытания перед отправкой.

«Самое главное — это герметичность затвора и определение протечек сальникового узла, основного разъема», —отметил слесарь механосборочных работ «Петрозаводскмаш» Павел Чистяков.

После просушки оборудование упакуют. Трубопроводную арматуру для атомной электростанции «Куданкулам» в Индии сегодня отгрузили с завода.

С производственной площадки в Карелии груз отправляется в морской порт Санкт-Петербурга, дальше по воде в Индию. Партия деталей нужна для работы пятого и шестого энергоблоков.

«Куданкулам» — крупнейшая атомная станция в Индии, строится по российскому проекту. Первый и второй энергоблоки уже дают энергию, остальные — возводятся.

«Петрозаводскмаш» уже делал такие узлы для третьего и четвертого энергоблоков, труд рабочих и высокое качество продукции оценили — на предприятии полный цикл производства от чертежей до сборки с применением передовых технологий. Вот на сварочном участке — плазменная наплавка для усиления прочности.

«Чтобы трещины не появились, мы нагреваем до 500 градусов, производим порошковую наплавку, и в печь, на режим», —поделился электросварщик предприятия Владимир Еремеев.

Изделия предназначены для надеждой работы трубопроводов — клиновые задвижки, обратные затворы из углеродистых и коррозионностойких материалов перекрывают поток жидкости или газа, а еще нужны для подготовки ядерного реактора к физическому пуску.

«Это как раз корпус клиновой задвижки. На АЭС задвижки нужны, чтобы обеспечить работоспособность и безаварийное состояние трубопроводов, избежать избыточного давления, предотвратить нештатные ситуации», —рассказал исполняющий обязанности директора «Петрозаводскмаш» Григорий Глотов.

Изделия петрозаводского предприятия уже установлены в реакторных залах семи АЭС в России, а так же на Белорусской атомной электростанции. Кроме «Куданкулам» оборудование производят и для АЭС «Руппур» в Бангладеш.

«Это не только этот проект сегодня реализуется на „Петрозаводскмаше“, практически все проекты, которые мы в госкорпорации „Росатом“ реализуем, они представлены на площадке. Это проекты в Индии, Китае, „Руппур“ тоже очень важен и перспективен», — подчеркнула исполнительный директор «АЭМ-Технологии» Анастасия Марголина.

На днях «Петрозаводскмаш» отметил 64 годовщину создания. Планы у машиностроителей Росатома грандиозные — здесь уже наладили производство крупноузловой сборки электроприводов, а еще обслуживают ранее поставленное оборудование. Впрочем, изделия для АЭС должны прослужить как минимум 40 лет.