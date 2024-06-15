Международная реакция: зарубежная пресса высказалась о мирном предложении Путина

Financial Times: позиция Путина по условиям мира на Украине не поменялась

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Hartmut Schmidt; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Западные СМИ считают, что российский лидер возложил ответственность за подрыв стратегической стабильности на Вашингтон.

Президент России Владимир Путин озвучил конкретное мирное предложение по Украине. Реакция мировых СМИ последовала молниеносно.

Американское издание Financial Times подчеркивает, что позиция российского лидера по условиям мира на Украине не поменялась. ABC News напоминает, что Москву не пригласили на переговоры в Швейцарии, и без участия России выйти на мирное решение по Украине — невозможно.

Американский Sky News заявляет, что Владимир Путин возложил ответственность на Вашингтон за подрыв стратегической стабильности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия сделала еще одно реальное мирное предложение. Принципиальная позиция Москвы заключается в том, чтобы создать для Украины внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также стороне важна ее денацификация и демилитаризация.

Речь идет не о заморозке конфликта, а о полноценном прекращении конфликта.