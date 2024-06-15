«При отказе условия изменятся»: детали мирного предложения Путина по Украине

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Цель — окончание конфликта, а не его заморозка.

Прежняя евроатлантическая архитектура безопасности терпит крах, поэтому нужна новая. Владимир Путин во время встречи с дипломатами заявил, что есть четкое понимание, как ее строить: в основе будут лежать равноправное, сотрудничество и диалог.

Такое положение не устраивает США, а вот Россия и Китай имеют похожие взгляды на то, что касается вопросов глобальной безопасности. Ключевые заявления президента собрал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Опытные дипломаты заметили: перед речью Путин снял часы, что делает не часто, и положил на стол. Разговор серьезный, сосредоточенности требует. Так, например, по главному между Россией и Западом украинскому вопросу позиция четкая и взвешенная: сначала отвод войск, потом переговоры.

«Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении», — подчеркнул российский лидер.

Украинские войска все еще находятся на части новых российских территорий. На графике видно, как изменится ситуация, когда ВСУ отойдут. В любом случае, мирным путем или силой, но их оттуда уберут. Решение за официальным Киевом. Путин только надеется, что принимать его будут самостоятельно, а не под западным давлением.

«То есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими», — заявил президент РФ.

Для Украины это исторический шанс сохранить свою государственность, до сих пор она шла по пути ее разрушения. Путин напомнил всю цепочку: начало волнений на Майдане, соглашение между оппозицией и Януковичем и бойня, что устроили неизвестные снайперы. Недовольных украинскими властями использовали вслепую, власть узурпировали, отправили войска на юго-восток Украины, убивали мирных людей восемь лет. Россия вынуждена была вмешаться, чтобы закончить бойню. В начале СВО российские войска дошли до Киева.

«У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего не говорил, не домысливал, не было. По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам», — уточнил Путин.

И украинские представители пошли на переговоры, даже подписали документы, но после решили воевать до конца. Тогда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей воспользовались правом народов на самоопределение. Требования России теперь включают признание их выбора, а также соблюдения прав русскоязычных на Украине, снятия санкций. Кроме того, Путин требует зафиксировать все это в международных документах. Только непонятно, с кем разговаривать в Киеве, — легитимность Зеленского не восстановить никакими ухищрениями.

«Во время военного положения могут переноситься выборы Верховной рады. Эта статья 83 конституции страны. Иными словами, именно Верховная рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти. Ну, Украина — это не президентская республика, а парламентско-президентская, в этом суть», — объяснил президент РФ.

Легитимных представителей власти в Киеве найти можно, была бы политическая воля, но Запад, что руководит Украиной, сейчас занят другим. Впереди — конференция, на которой без приглашения России собираются выработать свой план. Отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого, глава МИД России дал этой идеи оценку.

«Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся, наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду. Что же касается тех, кто принимает решения, они сейчас как раз в Италии на встрече „Группы семи“, где-то там вокруг Зеленский ходит. Завтра и послезавтра непонятно, в каком составе, на каком уровне будет мероприятие в Швейцарии. Надеюсь, выступление президента даст им о чем поговорить», — пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Украинский вопрос — часть глобального урегулирования ситуации в мире. Путин подчеркивает: по-старому уже не будет, ведь мир меняется, становится многополярным, а Россия — в центре этих изменений. Страны БРИКС будут играть все большую роль, но главное — появится система, способная реально решать противоречия между разными странами. Однако пока коллективный Запад к этому не готов.

«Западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует строить мир. На наши справедливые вопросы они отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию, мол, никто не собирается, а расширение НАТО — это, мол, не направлено против России. Про обещание, дававшееся Советскому Союзу, а затем и России в конце 1980-х и в начале 1990-х годов, о невключении в блок новых участников спокойно забыли. А если и вспоминали, то с усмешкой ссылались на то, что эти заверения были устными, а потому и не обязывающими», — отметил Путин.

В попытках сохранить лидерство США разрушают все принципы и доверие к существующим порядкам. У России, по сути, похитили суверенные государственные активы. Европу США и вовсе превратили в слугу. Так, например, Путин заметил, что страны Старого Света заставляют производить оружие, которое в будущем им даже не пригодится.

«А этим сейчас отводят такую роль: вкладывайте денежки туда, куда нам нужно. Но это же не повышает никакого потенциала европейского. Бог с ними, пускай. Для нас-то, может быть, это и хорошо, но, по сути, это так и есть. Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией, и мы, главное, к этому готовы», — подчеркнул Путин.

Вопрос в том, готовы ли лидеры Европы. Путин привел пример, до этого он не рассказывал об этом. В марте 2022 года один из иностранных лидеров вызвался быть посредником между Москвой и Киевом и якобы согласовал позиции с европейскими лидерами. В итоге ничего не вышло.

«Мы поприветствовали это, как и в целом попытки найти мирное урегулирование конфликта, потому что каждый день боевых действий означал новые жертвы и потери. Однако на Украине, как нам стало позднее известно, услуги западного посредника не приняли. А напротив, как нам стало известно, обвинили его в том, что он занимает пророссийские позиции. Ну, достаточно в жесткой форме сказали, но это уже детали. Теперь, как уже сказал, положение дел в корне изменилось», — поделился президент РФ.

Журналисты вычислили: в тот период в Москве был премьер Израиля Беннет, но даже он не сумел согласовать позиции со Штатами. Предложение было отвергнуто, вооруженный конфликт продолжился. Европа страдает экономически прежде всего, поскольку ее отрезали от дешевого российского газа, теперь надо покупать дорогой американский.

«Газ, кстати говоря, в 3–4 раза в Европе дороже, чем в США. Как теперь, например, требуют от европейских стран наращивать поставки вооружения Украине. Кстати говоря, требования постоянные то там, то здесь. И санкции против них вводят, против экономических операторов в Европе. Вводят за милую душу, без всякого стеснения», — рассказал российский лидер.

Все это не может длиться бесконечно. Россия будет бороться за новый миропорядок и новую безопасность на континенте.

«Российское предложение не противоречит, а, напротив, дополняет и полностью согласуется с основными принципами китайской инициативы в сфере глобальной безопасности. Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. „Для всех“ означает, что и европейских, и натовских стран, безусловно, тоже», — подытожил Путин.

Направление работы и союзники по ней определены. Путин выразил уверенность, что все получится, потом надел часы и ушел, оставив сотрудников МИД детально дорабатывать предложения.