Секреты молодости: какие продукты помогут замедлить старение кожи

Фото: www.globallookpress.com

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Как предотвратить появление пигментных пятен?

Врач-косметолог Елена Анойко рассказала, что здоровое состояние кожи, волос и ногтей помогут сохранить продукты с высоким содержанием полезных веществ. Об этом она сообщила Газета.ру.

По ее словам, пища обеспечивает нас не только энергией, но и важными строительными материалами: белком, ненасыщенными жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Белок является основой нашего организма, из него строятся коллаген и эластин, которые отвечают за упругость тканей. Его богатыми источниками являются мясо, рыба и яйца.

«Нежирное мясо способствует наращиванию мышечной массы, помогает контролировать вес и улучшает обмен веществ. Еще мясо является источником витаминов группы B, железа, фосфора и цинка», — объясняет косметолог.

Красная рыба и печень трески — настоящий кладезь пользы, считает Анойко. Они богаты не только белком, но и омега-3 жирными кислотами, которые борются с воспалением в организме и делают кожу увлажненной и сияющей.

В красной рыбе есть астаксантин — мощный антиоксидант, который защищает кожу от вредного воздействия солнца, предотвращает появление пигментных пятен и придает ей здоровый вид.

Для получения антиоксидантной защиты необходимо употреблять овощи, фрукты и ягоды. Например, шпинат является источником витамина А и С, антиоксидантов и железа. Морковь обеспечивает организм бета-картоном, который превращается в витамин А.

Обрести красивую кожу помогут также цитрусовые. Они насыщены витамином С, который способствует увлажнению кожи и уменьшает видимость морщин.

Косметолог подчеркнула, что питание должно быть разнообразным. Помимо этого, важно соблюдать пропорции: 30% жиры, 30% белки и 40% углеводы.

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