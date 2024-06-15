«Много шарлатанов»: введут ли запрет работать тату-мастером без медобразования

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Oesterle; 5-tv.ru

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Минздрав России рассмотрит общественную инициативу.

Подавляющее большинство мастеров, работающих в российских тату-салонах, — это случайные люди, пришедшие в профессию буквально с улицы и не имеющие никакого образования. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил известный художник-татуировщик, основатель одного из первых в России тату-салонов Алексей Минашкин.

«99% пришли с улицы. Никто никакого медицинского образования не имеет, а если имеет, то это очковтирательство — купленные дипломы. Насколько это опасно? Тут зависит от человека. Если он давно в теме и понимает, чем занимается, значит, он занимается этим ответственно. Но шарлатанов тоже достаточно много», — сказал он.

По словам Минашкина, татуировщиков часто путают с мастерами перманентного макияжа, которые действительно, как правило, имеют медицинское образование. Однако то, чем они занимаются, — это совершенно другая отрасль, не имеющая к татуировкам никакого отношения, заявил эксперт.

Общественное движение «Ветераны России» ранее выступило с инициативой к Минздраву запретить работать тату-мастерам, не имеющим медобразования.

Поводом стала трагедия Петербурге, где после тату-сеанса на дому скончалась 24-летняя девушка. Причиной, предположительно, стал анафилактический шок после инъекции анестетика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи в течение недели боролись за жизнь петербурженки, попавшей в реанимацию после тату-сеанса на дому.