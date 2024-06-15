«Расплата за грехи молодости»: бывший муж Заворотнюк высказался о ее смертельной болезни

Фото: Самолыго Юрий / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На какой шаг решилась актриса в браке с Олафом Шварцкопфом?

Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф заявил, что одна из возможных причин заболевания его экс-супруги — аборт в молодом возрасте. Об этом бизнесмен рассказал в одной из программ на федеральном канале.

По его словам, артистка втайне прервала беременность, когда носила ребенка от Олафа. Он считает, что актриса специально уехала от него к родителям и приняла данное решение. Догадки бизнесмена подтвердил и брат Заворотнюк Святослав в личной беседе.

«Мне очень жаль, что наш ребенок не выжил, трудно было это пережить. Тем более сделать аборт, когда ребенок уже сформировавшийся… Это страшно. Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела… Как расплата за грехи молодости», — говорил Шварцкопф.

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф познакомились в 1993 году на дне рождения знакомого. Бывший военный летчик немецкого происхождения сразу влюбился в Анастасию, однако она относилась к нему довольно сдержанно. Но все же согласилась выйти за Олафа замуж. Их семья просуществовала год и развалилась после того, как Заворотнюк потеряла ребенка.

В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга на четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось. 29 мая ее не стало на 54-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Заворотнюк теряла зрение.