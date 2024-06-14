«Это просто мой год»: Полина Гагарина объяснила свою возросшую популярность

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Певица заявила, что ее в детстве называли «солнечной девочкой», а 2024-й — это год Солнца.

Полина Гагарина заявила, что 2024-й — это ее год. Так певица ответила на вопрос о своей возросшей популярности в ходе пресс-конференции, посвященной ее предстоящему концерту в «Лужниках».

Гагарину спросили, чем она может объяснить то, что в поисковой системе в последнее время значительно увеличилось количество запросов с ее именем.

«Это просто мой год… Я решила, что 2024-й — мой год. Насколько я знаю, это год Солнца. Я от Солнца всегда заряжалась. Меня так с детства называли — солнечная девочка. Так что, да будет так. Пусть это будет год Солнца не только для меня, но и для всех. Пусть наше Солнце взойдет и светит нам ярко, прольется свет, и все везде у всех будет хорошо», — пожелала певица.

Также она сказала, что в 2025 году предвидит некие серьезные изменения. По словам Гагариной, она не знает, что именно должно произойти, но чувствует, что «будет что-то новенькое».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Полина Гагарина реагирует на нападки хейтеров.