«Может, замутим?» — Наталью Фриске хотел обмануть заключенный
Наталью Фриске попытался обмануть заключенный
Фото: Instagram* / friske_natalia
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Артистка рассказала, как чуть не лишилась крупной суммы денег.
Певица Наталья Фриске чуть не стала жертвой мошенника, который звонил ей из мест лишения свободы. Об этом звезда рассказала в своем блоге в социальных сетях.
По словам Фриске, звонивший изначально представился приятельницей ее покойной сестры Жанны, которой «срочно потребовались деньги». «Женщина» попросила 130 тысяч рублей.
«Я ответила: «Откуда ж у меня, матери-одиночки, такие деньги?» — рассказывает Наталья.
Однако заключенный на этом не остановился. Когда он понял, что его раскрыли, он не растерялся и предложил Наталье отношения.
«Я через семь месяцев выхожу, может, замутим?», — пересказывает Фриске слова мошенника.
После этого артистка отправила переписку той самой приятельнице Жанны Фриске, чьим именем представился мужчина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вступился за подозреваемую в мошенничестве мать.
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