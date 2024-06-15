Фото: Instagram* / friske_natalia

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Артистка рассказала, как чуть не лишилась крупной суммы денег.

Певица Наталья Фриске чуть не стала жертвой мошенника, который звонил ей из мест лишения свободы. Об этом звезда рассказала в своем блоге в социальных сетях.

По словам Фриске, звонивший изначально представился приятельницей ее покойной сестры Жанны, которой «срочно потребовались деньги». «Женщина» попросила 130 тысяч рублей.

«Я ответила: «Откуда ж у меня, матери-одиночки, такие деньги?» — рассказывает Наталья.

Однако заключенный на этом не остановился. Когда он понял, что его раскрыли, он не растерялся и предложил Наталье отношения.

«Я через семь месяцев выхожу, может, замутим?», — пересказывает Фриске слова мошенника.

После этого артистка отправила переписку той самой приятельнице Жанны Фриске, чьим именем представился мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вступился за подозреваемую в мошенничестве мать.

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