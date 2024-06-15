Врачи предупреждают: могут ли дезодоранты и антиперспиранты вызвать рак

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Leitner

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Можно ли использовать эти средства или все же стоит опасаться?

Несмотря на то, что антиперспиранты блокируют работу потовых желез, их влияние на возникновение онкологических заболеваний не доказано в полной мере. Об этом сообщила врач-невролог Полина Лепилова изданию URA.RU.

«Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания», — отметил эксперт.

По словам Лепиловой, соли алюминия, которые содержатся в этих средствах, проникают только в верхние слои протоков потовых желез, поэтому не могут оказать существенное влияние на организм.

Но точно доказано, что эти средства вызывают раздражение и аллергические реакции. Поэтому людям с чувствительной кожей при проявлении покраснений Лепилова рекомендует обращаться к специалистам, чтобы подобрать индивидуальный метод для устранения неприятных запахов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что эксперт по уходу за кожей Катерина Лебедева рассказала, на что необходимо обратить внимание при уходе за чувствительной кожей подмышек.