Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Кто сейчас играет одну из ключевых ролей в жизни страны?

Новым президентом Украины может стать глава офиса Владимира Зеленского* Андрей Ермак. Такое предположение высказал российский политолог Александр Дудчак на фоне заявлений в западных СМИ о том, что Ермак сегодня в Незалежной занимает одну из ключевых ролей.

«Даже на Западе теперь сомневаются в легитимности Зеленского, Ермак вполне может представлять для него угрозу», — заявил Александр Дудчак в беседе с РИА Новости.

По словам политолога, Андрей Ермак ранее претендовал даже на пост пемьер-министра. Александр Дудчак предположил, что если Запад окончательно потеряет к Зеленскому интерес, то его место может в скором времени занять именно Ермак.

В мае этого года американская газета The Washington Post включила Ермака в список ста самых влиятельных мировых персон. Зеленский же в этом списке не упоминался. В издании The Times недавно отметили, что Андрей Ермак — «вице-президент» Украины и «фактическая глава государства".

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что меняет завершение полномочий Зеленского.

*Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.