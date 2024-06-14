Машина на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила пешеходов в Благовещенске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Кадры распространились в социальных сетях.

Автомобиль в Благовещенске Амурской области на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, в результате есть пострадавшие. Кадры распространились в социальных сетях.

По информации источника 5-tv.ru, авария произошла на улице Василенко. Минивен въехал в мотоцикл, а затем оказался на тротуаре.

В Минздраве регионе сообщили, что, по предварительной информации, в результате погибли три человека. На месте работают восемь бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в больницу.

Кроме того, сообщается, что водитель минивена мог быть пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария с участием школьного автобуса произошла на 132-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк.