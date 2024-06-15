Гудела вся светская Москва: куда пропала главная любовь Талькова после его гибели

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Мало кто знает, что у композитора был страстный роман с актрисой Маргаритой Тереховой, несмотря на официальный брак. «Миледи» и «бедный гений» — так их называли в советской столице.

Мало кто знает, что у поэта и композитора Игоря Талькова был роман с актрисой Маргаритой Тереховой. Она была старше музыканта на 15 лет, однако это не помешало их отношениям. Кроме того, о романе Маргариты и Игоря в 1980-е годы гудела вся светская Москва.

Счастливый билет Талькова

В начале своей музыкальной карьеры Игорь Тальков получал всевозможную помощь от Маргариты Тереховой. Она открыла ему двери в мир шоу-бизнеса, представив его влиятельным людям. Многие считали, что именно благодаря ее помощи Тальков смог пробиться на большую сцену.

Более того, Терехова сыграла ключевую роль в том, чтобы молодой артист получил шанс попробовать свои силы в кино. В это время за спиной актрисы было большое количество культовых ролей. Ее называли «Миледи» и постоянно узнавали на улице.

За артисткой закрепилась слава роковой женщины. Она редко долгое время оставалась в одиночестве и всегда была окружена поклонниками. В том числе, за ней ухаживали артисты с мировым именем.

По официальным данным, Терехова была трижды замужем. Ее мужьями становились болгарский актер Савва Хашимов, режиссер Георгий Гаврилов, а также Вячеслав Бутенко, с которым она познакомилась в студенческие годы, сообщает автор Дзен-канала о шоу-бизнесе.

«Творческий» союз

Несмотря на большую разницу в возрасте, страсть между Игорем Тальковым и Мариной Тереховой была очевидна. Влюбленные не стеснялись демонстрировать свои чувства и появлялись вместе на кинопремьерах и светских мероприятиях, держась за руки.

Помимо любовных отношений, их объединяло творчество. В дальнейшем их союз привел к созданию музыкальной группы «Балаганчик», которая мгновенно завоевала любовь всей страны. С 1983 по 1986 год Терехова и Тальков колесили по СССР с гастролями, даря публике незабываемые концерты.

Именно благодаря «Балаганчику» Игорь Тальков стремительно набирал популярность. К 1990 году артист обрел большое количество поклонников своего творчества.

Этот период помог и Маргарите Тереховой улучшить свое финансовое положение. Она обеспечивала не только себя, но и двоих детей, которых воспитывала одна.

В тот момент в творческих кругах ходили слухи, что Маргарита хотела выйти замуж за Игоря, но он, будучи несвободным, не давал никаких надежд на развитие их отношений. У музыканта был сын, которого он очень любил.

Более того, он даже не пытался скрывать свой роман от своей супруги Татьяны. Она знала, что артистов связывает не только совместное творчество, но и взаимные чувства и ждала момента, когда он в очередной раз вернется к ней.

Со временем Тальков и Терехова осознали, что их представления о будущем слишком разнятся.

Терехова искала в партнере опору и стабильность, но уже с самого начала было очевидно, что этот роман не приведет к браку и полноценной семье. После того, как артист покинул коллектив, они и вовсе перестали видеться.

Однако даже после окончания отношений Игорь не смог забыть актрису. Он сравнивал ее со всеми женщинами, которых встречал на своем пути.

Однажды одной из своих возлюбленных Елене Кондауровой он признался: «У тебя глаза, как у Марго». Елена знала, о ком идет речь и понимала, насколько сильно Тальков любил эту женщину.

Убийство Игоря Талькова

В 1991 году Игорь Тальков был застрелен в Дворце спорта «Юбилейный». Все произошло за кулисами.

Между музыкальным продюсером Валерием Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым вспыхнул конфликт из-за очередности выступления артистов.

В конфликте принял участие сам Тальков. Когда Шляфман попытался застрелить Малахова, пуля угодила в Игоря, убив его.

После этого Шляфман скрылся в Израиле. Он был заочно арестован судом в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

Позднее следствие приостановилось, но в 2021 его снова возобновили. Тогда правоохранители на основе более 150 показаний свидетелей, которые были собраны за прошедшие годы, пришли к выводу, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений.

В этом году представители СК РФ заявили о завершении следствия по делу об убийстве артиста.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Его заочно обвинили в умышленном убийстве.

Спустя годы

Спустя много лет после трагедии сын погибшего музыканта Игорь Тальков-младший пришел на мероприятие, посвященное юбилею Маргариты Тереховой. Наследник сел за рояль и сказал:

«Насколько знаю, эту песню мой отец посвятил вам, Маргарита Борисовна».

Присутствующие в зале были поражены тем, насколько парень похож на отца. Даже тембр голоса Игорь перенял у папы. После исполнения песни младший Тальков спустился в зал, подарил букет цветов Тереховой и поцеловал актрису.

Неутешительный диагноз

Несколько лет назад медики поставили Маргарите Тереховой неутешительный диагноз — болезнь Альцгеймера. По словам ее дочери Анны Тереховой, первые тревожные звоночки прозвучали 15 лет назад. Терехова стала путать имена, забывать роли, частичные провалы в памяти проявлялись все чаще.

Сейчас легендарная актриса, в основном, лежит или сидит с помощью сиделки. Знаменитость не может говорить, однако Анна уверена, что мама «все понимает и чувствует».