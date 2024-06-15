Стоит ограничить в рационе: какие каши приводят к высокому сахару в крови

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

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Что необходимо заменить в питании для эффективного похудения?

Каша считается одной из самых полезных и необходимых для человека едой. Однако при неправильном приготовлении это блюдо может отравить организм. Об этом сообщила изданию aif.ru врач-эндокринолог Соелма Доржиева.

Крупы полезны, но, например, если их переварить, то они могут быстрее повышать сахар.

Специалист выявила, что к кашам с высоким гликемическим индексом (ГИ) относят манку. Повышает этот показатель наличие молока, а снизить его поможет варка каши на воде.

Средний коэффициент обнаружили в овсянке, гречке, рисовой каше, а также каше из пшена. Они же могут находиться в группе с низким ГИ. Тут все зависит от способа приготовления, помола и даже сорта.

Среди каш с наименьшим показателем ГИ — киноа, булгур и перловка.

Хоть многие крупы и являются низкокалорийными, стоит учитывать, будут ли они полноценным блюдом или гарниром.

Соелма Доржиева порекомендовала тщательно подбирать крупу тем, у кого сахарный диабет. Каши с высоким гликемическим индексом могут вызвать резкие скачки сахара и спровоцировать развитие гипергликемии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что какая каша считается самой полезной.