Инструкторы из НАТО, руководство в ГУР: чем известны террористы из «Грузинского легиона»*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

Участников этой организации ждут в России пожизненные сроки.

Еще одно вооруженное формирование суд России признал террористическим. Речь идет о так называемом «Грузинском национальном легионе»*, созданном при участии спецслужб Украины.

Его наемники воюют на стороне Киева и устраивают диверсии. А известны они своей особой жестокостью по отношению к пленным и мирным жителям.

Участников этой организации ждут в России пожизненные сроки. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал о собранных доказательствах

Боевики «Грузинского легиона» отныне официально — террористы. Хотя эти кадры, где они издеваются и убивают связанных пленных российских солдат, обошли мир еще в 2022 году. Часть из них впоследствии была удалена, но причастность бандформирования к преступлениям осталась очевидной.

Члены так называемого «легиона» численностью более тысячи человек виновны и в других зверствах и терактах.

«Они больше мародеры. Заступали на позиции, отдавали приказы стрелять в гражданских. Под предлогом того, говорили, что они диверсанты. Уничтожать их, то есть — русских. Военнослужащих в плен не брать», — рассказывает боевик «Грузинского легиона».

Сформированы при поддержке экс-президента Грузии Саакашвили еще в 2014 году. Это — первое иностранное подразделение в рядах ВСУ. Сначала туда набирали по национальному признаку, теперь же это формирование — сборная солянка из разношерстных иностранных наемников. Которых, по сути, тренируют сотрудники НАТО.

«Инструкторы — из стран НАТО. Подготовку фигурировало и возглавляло Главное управление разведки Украины», — рассказывает боевик «Грузинского легиона».

Командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили с детства ненавидит русских. Воевал в подразделении своего отца еще в грузино-абхазском конфликте 1992 года, потом отметился во время Чеченской компании, выступив на стороне боевиков. Теперь, совместно с британцем Мэтью Робинсоном, набирает легион себе подобных по всему миру.

«Грузинский легион на самом деле является крупнейшим иностранным подразделением, в состав которого входят не только граждане Грузии, но и множество опытных солдат из западных стран, таких как Великобритания, США, США. Япония и так далее», — говорит Мамулашвили.

В 2023 году российские войска ударом «Искандера» уничтожили одну из боеспособных частей грузинского легиона. В Константиновке были «обнулены» порядка 60 боевиков, еще 20 — ранены. Ликвидировано 15 единиц военной техники.

Командир Мамука Мамулашвили тогда избежал удара возмездия. Но вчера стало известно, что он был отравлен. По не официальной информации, он пока жив, но остается недееспособным. На данный момент он является одним из главных воющих идеологов русофобии на Украине. Его задача — вырастить как можно больше поколений, стремящихся уничтожить Россию.

«Надо взяться за оружие. И талантливое поколение может сделать что-то иное, чем-то, что пришлось сделать нам, нашему поколению. Это самая основная идея «Грузинского Легиона», — говорит Мамулашвили.

С сегодняшнего дня членов «Грузинского легиона» будут судить по статье «участие в террористической организации». Других их участников — уничтожать в зоне СВО без каких-либо сожалений и благородства. Потому что это не военный противник, а террористы. И методы борьбы с ними соответствующие.

* — организация признана террористической и запрещена в России