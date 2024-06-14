«Он очень умный»: раскрылось, о чем говорил Трамп с Нурмагомедовым

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson

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Бывший глава Штатов рассказал о своей предвыборной кампании.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что завершит конфликт на Украине, если одержит победу выборах в ноябре. Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале американского боксера Логана Пола, передает издание «БИЗНЕС Online».

Прежде Дональд Трамп обсуждал эту тему с российским экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, он также назвал его своим любимым бойцом.

«Хабиб подошел ко мне после боя. Он очень умный. Думаю, он хороший друг Путина. Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда», — сказал экс-президент США.

По словам Трампа, если ему удастся победить в предстоящих выборах, то он обязательно займется тем, чтобы завершить ситуацию с Украиной.

Помимо этого, Трамп обсудил с боксером свою президентскую кампанию, а также его отношения с главой России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дональд Трамп рассказал про свои отношения с президентом России Владимиром Путиным.