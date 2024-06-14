Путин назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в карательной операции в Донбассе

Путин: агрессоры — те, кто помогал Украине в карательной операции на Донбассе

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Российский лидер напомнил, с чего начались боевые действия и к чему привели действия киевского режима.

Настоящие агрессоры — это те, кто помогал Украине проводить карательную операцию против народа Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Глава государства напомнил, что жители Донбасса были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить себя, свой дом и свои права. И, когда новая власть в Киеве пошла войной на собственный народ, этому всячески потворствовали как раз страны Запада.

«Это агрессия! И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине Киевского режима — это пособники агрессора.», — сказал Путин.

Глава государства выступает с речью перед сотрудниками Министерства иностранных дел России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил о подрыве США стабильности в мире.