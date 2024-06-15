Размножаются бактерии: что не стоит брать в качестве перекуса в дорогу детям

Фото: www.globallookpress.com / Bahnmueller

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Врач предупредил об опасности испорченных фруктов во время путешествия.

Вопрос о том, что взять в путешествие в качестве перекуса ребенку, становится актуальным с наступлением лета. Например, бананы могут быстро стать неугодными к употреблению, если их взять с собой в дорогу. Об этом рассказал врач-педиатр Павел Бережанский.

Он уточнил в беседе с aif.ru, что в запертом воздухе самолета, автобуса или автомобиля бананы могут быстро испортиться, после чего их уже опасно есть. Также на потемневшей кожуре образуется в таком случае благоприятная среда для размножения бактерий. Вместо бананов врач порекомендовал брать для детей более безопасные альтернативы.

По словам специалиста, намного лучше ребенку взять в качестве перекуса яблоки, огурцы и морковь. Сухофрукты и орехи можно брать детям постарше, если на них нет аллергии. Также можно взять детское печенье, пюре в мягких пакетах и хлебцы.

«Если ребенок до трех лет, в ручной клади должны быть питье, перекусы. Очень удобно пользоваться соками с трубочками, на досмотре в аэропорту их не заберут. Если вы сообщите, что это для ребенка, вас пропустят», — отметил Павел Бережанский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о правилах путешествия с детьми на автомобиле.