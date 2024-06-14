Путин поручил МИД РФ содействовать договоренностям по созданию евразийской безопасности
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
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Президент России выступает перед руководством Министерства иностранных дел.
Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел содействовать международным договоренностям по созданию и развитию новой системы евразийской коллективной безопасности. Соответствующее задание он дал руководству МИД РФ на выступлении.
Социально-экономическим базисом новейшей общей системы безопасности может стать плотное сотрудничество и партнерство между странами Евразии, подчеркнул российский президент.
Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками Министерства иностранных дел России.