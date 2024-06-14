«Подошли к точке невозврата»: Путин заявил о подрыве США стабильности в мире

Путин: мы подошли слишком близко к точке невозврата, США подорвали стабильность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

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Эгоизм и высокомерие Запада привели к крайне опасному состоянию.

Высокомерие и эгоизм западных стран привели к опасному состоянию в мировой политике. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с сотрудниками Министерства иностранных дел (МИД РФ).

Соединенные Штаты Америки (США) подорвали стратегическую стабильность на всей планете, из-за чего мы и подошли к «точке невозврата», отметил российский лидер. Он также подчеркнул, что в нынешних реалиях ни одно государство в мире не застраховано от того, чтобы пополнить список стран, попавших под удар Североатлантического альянса.

«Эгоизм и высокомерие Запада привели к крайне опасному состоянию, мы подошли близко к точке невозврата, стратегическая стабильность в мире была подорвана именно Вашингтоном», — заявил президент.

Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками Министерства иностранных дел России.