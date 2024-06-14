Пропали пульс и дыхание: девочка умерла в самолете от «неизвестной болезни»
В США восьмилетняя девочка умерла во время перелета
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Ребенку стало плохо во время перелета.
В США восьмилетняя девочка умерла во время перелета. Ребенок летел с семьей в Чикаго. Об этом сообщает издание The Mirror.
По данным СМИ, в какой-то момент маленькой пассажирке стало плохо, она перестала реагировать на вопросы родных, а потом потеряла сознание. Через какое-то время девочка перестала дышать.
«Ее семья немедленно уведомила летный состав о состоянии, и они начали быстро оказывать помощь», — говорится в материале.
Самолет экстренно приземлился в Пеории, штат Иллинойс. К тому моменту пульс ребенка уже не прощупывался. Ее доставили в ближайшую больницу. Однако по прибытии в клинику врачи констатировали смерть юной пассажирки.
Причины предстоит выяснить специалистам, пока речь идет о «неизвестной болезни».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама. Самолет должен был проследовать по маршруту в Биллунн, однако пассажиры никуда не улетели.