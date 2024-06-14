ФНС заблокировала счета Анастасии Ивлеевой за долг в 11 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Проблемы продолжают преследовать блогера после той злополучной вечеринки.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Насти Ивлеевой из-за долгов в размере около 11 миллионов рублей. Эту информацию проверил 5-tv.ru.

Решение было принято 4 июня. Еще в мае предпринимательнице предъявляли два штрафа на неуплату налогов. Она была учредителем нескольких компаний, деятельность некоторых приостановлена, другая часть находится в процессе признания банкротства. Также она является учредителем юридического лица ООО «Коленки пчелы», у которого тоже имеются задолженности перед налоговой.

Проблемы начали преследовать Ивлееву после той самой «голой вечеринки», куда приехали многие российские звезды. После этого на Ивлееву и других популярных лиц обрушился шквал критики.

Участникам пришлось приносить публичные извинения, а сама блогер пообещала направить вырученные деньги от продажи билетов в благотворительные организации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева подала жалобу на штраф в 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии России.