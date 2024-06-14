«Стал токсичным»: в Госдуме заявили о неизбежности «дедолларизации мира»

В Госдуме указали на окончательный подрыв доверия к доллару в мире

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Санкции США и Великобритании, введенные против Московской биржи, вряд ли окажут желаемый ими эффект.

США окончательно подорвали доверие к доллару как к резервной мировой валюте после введения санкций в отношении финансовых организаций России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Доллар стал токсичным. <…> Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира неизбежна», — написал он.

По словам Володина, доверия к доллару в мире нет после санкций, которые не дадут желаемого эффекта для США. Кроме того, страны начали понимать, что Вашингтон использует «свою валюту как инструмент политического давления», суверенные государства уже начали искать альтернативу.

Мосбиржа с 13 июня прекратила проводить торги американским долларом и евро из-за новых антироссийских санкций со стороны США. Новый пакет рестрикций Вашингтон ввел в День России против разных сегментов российского бизнеса. Среди подпавших под них: Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Страховое общество СОГАЗ, банк для бизнеса «Точка», Российская национальная перестраховочная компания и многие другие.

Вслед за США аналогичные санкции ввела Великобритания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отобразятся санкции против Мосбиржи на покупку долларов в банках.