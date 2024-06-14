«Ничего не соображает»: Шепелев о строгом запрете гаджетов для сына

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущий признался, что воспитывает детей по строгой китайской методике.

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился, как воспитывает своего сына от певицы Жанны Фриске — Платона. Оказывается, он запретил ему пользоваться планшетом. Такие меры он обсудил с директором по развитию Союза отцов Алексеем Чегодаевым на своем шоу.

По словам Шепелева, когда Платон был еще маленьким он дал ему поиграть в планшет всего на 15-20 минут и уже тогда увидел подгубный результат на развитие ребенка.

«До сих пор помню эти стеклянные глаза. Я вижу, что он ничего не соображает. Не помнит, как его зовут, где он находится. И вот тогда я ощутил, насколько это может быть небезопасно для него. И в тот момент запретил», — отметил телеведущий.

Он пробовал снова вернуть использование гаджетов, но результат оказался аналогичным.

Шепелев прибегнул к частичному снятию запрета только когда сыну исполнилось десять лет. Он решил воспитывать детей по строгой китайской модели, которая подразумевает, что пользоваться планшетами можно только в пятницу, субботу и воскресенье всего на час, а в другое время нельзя.

Телеведущий подчеркнул, что несмотря на запрет, у детей не возникают проблемы со сверстниками, они также заводят друзей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подросший сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске появился на шоу.