«Руки нет, но прорвемся»: раненный в ДНР военкор Ивлиев записал видеообращение
Раненный в ДНР военкор Ивлиев остался без руки
Фото, видео: Telegram / НТВ / ntvnews; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Съемочная группа федерального телеканала попала под обстрел накануне. Оператор погиб.
Раненный в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР) военкор Алексей Ивлиев остался без одной руки. Об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале НТВ.
«Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся», — сказал журналист прямо с больничной койки.
Съемочная группа НТВ попала под обстрел в районе Горловки накануне, 13 июня. Журналисты в тот день выполняли свои профессиональные обязанности в поселке Гольмовский. После полученных ранений скончался оператор Валерий Кожин, ему было 46 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об обстреле группы журналистов в ДНР.