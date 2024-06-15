Оседает в организме: как пластиковые бутылки отравляют воду на солнце

Фото: www.globallookpress.com / kati

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Какие меры стоит предпринять, чтобы не навредить организму при попытке спастись от жары?

Материал тары может оказывать воздействие на воду, особенно в ужасную жару летом. Но больше всего вредят организму пластиковые бутылки. Об этом рассказал специалист по пищевым производствам, кандидат технических наук Дмитрий Зыков изданию aif.ru.

По словам специалиста, при воздействии большой температуры происходит фотодеградация пластика.

«Из него выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды еще больше ускоряет эти процессы. Наночастицы активно проникают через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, такой пластик обнаруживают даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин», — отметил Зыков.

Однако это только полбеды. На частицах начинают активно расти бактерии, что может способствовать развитию воспаления и кишечных инфекций.

При нагревании пластика выделяется больше металлов, в том числе и токсичных, которые добавляют при изготовлении бутылки. Их концентрация вместе с фталатами не являются запредельными, но все равно оказывают свое негативное влияние.

Зыков порекомендовал приобретать воду в стеклянных бутылки, они устойчивы к солнечному ультрафиолету, и к высокой температуре. Худшим аналогом можно выбрать фляги или термосы из нержавеющей стали, они гораздо лучше пластиковых тар.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жаркая погода может оказаться смертельной для человека.