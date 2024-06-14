Небензя: мир все более трезво оценивает конфликт на Украине

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Большинство государств сегодня осознают, что им просто навязывают украинскую повестку.

Усилия России по «высвечиванию» лицемерия и «двойных стандартов» стран Запада по конфликту на Украине не напрасны. Мир меняет свое отношение к ситуации, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего, и западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить ооновское большинство», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Небензя отметил, что большинство стран начинают понимать, что им навязывают украинскую повестку в ущерб «куда более острых и насущных для развивающегося мира вопросов».

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ за сутки ликвидировали более 635 боевиков в ДНР.