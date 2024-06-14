Потеряла мужа, сына и дочь: Кушанашвили о тяжелом грузе матери Заворотнюк

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Журналист выразил соболезнования по поводу смерти актрисы.

Журналист, критик и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, какой запомнил заслуженную артистку РФ Анастасию Заворотнюк. Свои соболезнования ее матери он высказал на своем шоу «Каково?!» на YouTube.

По словам Кушанашвили, однажды он раскритиковал один ужасный фильм, где приняла участие Заворотнюк и возмущался, как актриса ее уровня могла в таком сниматься.

«Я делал ей комплименты и говорил, что нельзя сниматься в плохих фильмах. А она повернулась ко мне и ответила: „Шума вокруг моей работы мало, я тебя очень прошу, можешь меня обозвать погромче, назвать бездарью?“ Я обнаружил в ней редкое чувство самоиронии. Прощай, Настя, да упокоит Господь твою душу…» — рассказал Кушанашвили.

Кроме того, журналист сокрушался, как мама Заворотнюк за последние десять лет похоронила сначала мужа, потом сына, а теперь и дочь.

«Вы представляете, под каким свинцовым грузом живет эта хрупкая женщина?», — отметил он.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Заворотнюк рассказала подписчикам о мистическом случае, который произошел с ней после смерти ее звездной мамы.